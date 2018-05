Celyad zoekt vers kapitaal 17 mei 2018

Biotechbedrijf Celyad hoopt via de verkoop van 1,8 miljoen aandelen aan institutionele investeerders meer dan 40 miljoen euro aan vers kapitaal op te halen. Als de verkoop succesvol is, zal het aandelenkapitaal met bijna een vijfde toenemen. Het biotechbedrijf werkt aan een immunotherapiebehandeling tegen agressieve leukemie. Maar waarvoor het geld precies dient, heeft het bedrijf niet meegedeeld. Celyad beschikte nog over voldoende cash (eind maart 25,1 miljoen euro) om het uit te zingen tot het eerste kwartaal van volgend jaar. De handel in het aandeel was gisteren geschorst in afwachting van de uitkomst van de private plaatsing van de nieuwe aandelen