Celyad veert 22% op na publicatie testresultaten 28 april 2018

Biotechbedrijf Celyad was gisteren de ster op de Brusselse beurs. Dolenthousiaste beleggers stuurden het aandeel van het Waalse bedrijf 22,67% hoger, tot 29,98 euro. Reden: de resultaten van de studie waarbij een leukemiepatiënt volledig genezen werd met Celyads stamceltherapie, verschenen in het vakblad 'Haematologica Journal'. Nieuw zijn die resultaten niet. Celyad maakte die primeur in oktober al wereldkundig. Maar de 'CAR-T'-technologie kan op heel wat interesse rekenen. Daarbij worden cellen van de patiënt zo gemanipuleerd dat ze zelf kankercellen kunnen herkennen en aanvallen.

HLN