Celtic wil Denayer terug 08 augustus 2018

Celtic wil graag Jason Denayer terug naar Glasgow halen. De voormalige Rode Duivel keert na een uitleenbeurt aan Galatasaray terug naar Man City, maar Celtic heeft een bod uitgebracht om hem over te nemen. Celtic kreeg zelf ook een bod van 10 miljoen euro van Fulham voor Dedryck Boyata, die zijn laatste contractjaar ingaat bij de Schotse recordkampioen. Celtic wil hem echter niet laten gaan. "We hebben een bod van Fulham gekregen, maar we hebben dat afgewezen", zegt coach Brendan Rodgers. "Hij is erg belangrijk voor ons, we zullen ook volgende biedingen voor Dedryck weigeren." (RN/PJC/NP)