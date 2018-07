Celtic wil contract Boyata snel verlengen 31 juli 2018

00u00 0

Zijn vakantie is voorbij. Dedryck Boyata (27) heeft zich na zijn goeie WK met de Rode Duivels opnieuw gemeld bij Celtic. De Schotse landskampioen wil van die terugkeer gebruik maken om snel met Boyata te praten over een contractverlenging. Zijn overeenkomst in Glasgow loopt nog één jaar en het is onduidelijk of Boyata wil blijven. Hij geniet belangstelling van onder meer Lazio en Olympique Lyon. Schotse bronnen melden dat hij zijn prima prestaties in Rusland wil verzilveren, maar dat werd ons niet bevestigd door de entourage van de speler. (PJC)