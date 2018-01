Celtic pusht voor Musonda Jr 29 januari 2018

Celtic hoopt Charly Musonda Junior (21) zo snel mogelijk te strikken. De Schotse kampioen pusht voor een verhuur van zes maanden met een optie op een bijkomend seizoen. De flankspeler zat gisteren in de selectie tegen Newcastle, maar kwam niet van de bank. Na affluiten verliet hij meteen het stadion. In tegenstelling tot de andere bankzitters en spelers die rust kregen, sloeg hij de training na de match op het hoofdveld over. Ook het Spaanse Leganés is nog altijd geïnteresseerd, maar kreeg te horen dat Chelsea een verhuur op het eiland prefereert. Musonda zelf mikte eerst hoger dan Celtic, maar moet ook rekening houden met de wensen van zijn club. Bij Celtic kan hij ploegmaat worden van Dedryck Boyata. Die zocht al contact met hem.

