Celtic Glasgow 0-0 bij Livingston 12 november 2018

Dedryck Boyata

Donderdag onverzettelijk in het Europa League-duel tegen RB Leipzig (2-1-winst), gisteren op bezoek bij Livingston opnieuw. Was in de slotminuten nog dicht bij de winnende treffer, maar kopte net naast.