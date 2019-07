Exclusief voor abonnees celstraffen voor stenengooiers die agent verwondden voor het leven 18 juli 2019

Na meer dan vijf en een half jaar is er eindelijk een vonnis in de zaak rond de stenengooiers in de Houthalense wijk Meulenberg. Bij zware rellen op 11 oktober 2013 werd politieagent Mario Ghijs (48) voor het leven verwond. Hij werd geraakt door een steen en crashte met zijn wagen tegen een gevel. Hoewel nooit kon worden aangetoond wie die steen gegooid heeft, werden drie mogelijke daders aangeduid. Eén minderjarige werd door de jeugdrechtbank bestraft. Twee mannen van 35 en 43 jaar zijn nu door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk 40 en 18 maanden, waarvan zes met uitstel. De dertiger moet ook de schadevergoedingen betalen, die oplopen tot enkele tienduizenden euro's. De partner van Mario is opgelucht: "We waren bang dat men een vrijspraak ging vorderen over de hele lijn. We hebben het gevoel dat het juridisch systeem ons niet in de steek gelaten heeft." (BVDH)

