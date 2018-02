Celstraffen tot 6 jaar voor gecrashte mensensmokkelaars 07 februari 2018

Vier mensensmokkelaars zijn veroordeeld tot celstraffen tussen de 40 maanden en 6 jaar. In de nacht van 4 april had een patrouille van de wegpolitie de bestelwagen opgemerkt toen die ter hoogte van Nijvel aan het spookrijden was. Bij het zien van de politie maakte de bestelwagen rechtsomkeer, waarna een wilde achtervolging begon. Ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde probeerde de bestuurder de politie te rammen, maar hij verloor de controle over het stuur, ging door de vangrail en kwam tegen een boom terecht. In de bestelwagen bleken 16 mensen te zitten, onder wie twee kinderen, die allemaal illegaal in ons land verbleven. De kinderen en drie meerderjarigen raakten levensgevaarlijk gewond. De vier beklaagden werden door verschillende andere passagiers aangeduid als de smokkelaars. Volgens de slachtoffers zouden ze hen voor 2.500 euro op een truck zetten die hen naar Groot-Brittannië zou brengen. "Klopt niets van", fulmineerden hun advocaten tijdens de behandeling van de zaak, "er is geen bewijs dat zij de daders zijn. Het zijn zelf slachtoffers." (WHW)

