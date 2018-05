Celstraf voor man die gestolen flessen aan cafés verkocht 15 mei 2018

Een 40-jarige man die een lucratieve bijverdienste dacht gevonden te hebben, heeft daar nu 18 maanden cel en 1.600 euro boete voor gekregen. De Man uit Knokke trok minstens vier keer naar een supermarkt om daar flessen alcohol te stelen. Die verkocht hij daarna in het zwart verder in cafés in de buurt. Zo kon hij een aardige cent bijverdienen. De man deed het naar eigen zeggen omdat hij niet genoeg financiële middelen had om zijn huis af te betalen en zijn kinderen eten te geven. De rechter gaf de man 18 maanden cel met uitstel, maar onder voorwaarden. (JHM)