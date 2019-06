Exclusief voor abonnees Celstraf voor man die chihuahua met geweld ombrengt 26 juni 2019

00u00 0

Een 40-jarige Truienaar is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van tien maanden en een schadevergoeding van 1.299,60 euro nadat hij bij een echtelijke ruzie een chihuahua tegen de muur dood gooide. De feiten speelden zich af op 26 januari 2018. Die avond kwam de man na middernacht dronken thuis van een avondje uit. Zijn partner, met wie hij al 2,5 jaar samen was, moest meteen incasseren. Ze werd bij de polsen gegrepen en kreeg een klap. Het hondje dat op bed lag, werd vervolgens het volgende slachtoffer. Het beestje werd tegen de muur gegooid en vervolgens door de gang geslingerd. De vrouw ging nog in allerijl naar de dierenarts, maar die kon enkel het overlijden van de chihuahua vaststellen. (BVDH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis