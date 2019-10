Exclusief voor abonnees Celstraf na slagen aan agent: "Combi reed over mijn voet" 18 oktober 2019

00u00 0

Een 28-jarige man uit Ardooie heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel met uitstel gekregen voor slagen aan een politie-inspecteur in Oostende. "Een combi was over mijn voet gereden", beweerde J.C.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen