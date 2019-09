Exclusief voor abonnees Celstraf met uitstel voor zeventiger die vrouw verstikte 20 september 2019

00u00 0

Een zeventiger uit Asse is veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel voor het doden van zijn echtgenote Marie-Jeanne Berghman (66) in hun huis, twee jaar geleden. Het koppel had ruzie gekregen over hun financiële problemen. François Bulté (70) leende immers 20.000 euro uit aan hun zoon, terwijl de bank- en kredietkaarten van het gezin afgesloten waren. De jury besloot mild te zijn en hem slechts 5 jaar met uitstel te geven. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar gevorderd. Eén van de grootste redenen voor de lichte straf was de houding van de nabestaanden. "U hebt geluk gehad met de opstelling van uw kinderen en schoonfamilie. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zulke milde burgerlijke partijen voor mij had. U bent door het oog van de naald gekropen. Ergens hebt u dat verdiend, maar alleen zou u het niet gehaald hebben", stipte assisenvoorzitter Peter Hartoch aan. (WHW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis