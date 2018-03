Celstraf met uitstel voor twintiger die baby slaat 31 maart 2018

Een 21-jarige jongeman uit Zonhoven is veroordeeld tot een celstrafvan een jaar omwille van slagen en verwondingen bij zijn ex-partner en zijn pasgeboren zoontje, en omwille van valsheid in geschrifte. De man krijgt wel uitstel op voorwaarde dat hij enkel nog contact heeft met zijn zoon in aanwezigheid van derden. (BVDH)