Celstraf met uitstel voor trucker die Jan De Paepe doodreed 23 maart 2019

00u00 0

Vrachtwagenchauffeur Mark V. is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel. Het ongeval gebeurde op 22 september 2016 aan het kruispunt met de Rodendries en de N446 in Waasmunster.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen