Celstraf met uitstel voor hongerige Temptation Alex 08 februari 2018

Alexander Maas, één van de verleiders uit de vorige editie van 'Temptation Island', is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel. Op 2 maart vorig jaar schopte hij een man uit Moorslede twee gebroken ribben omdat ze nergens een pita konden kopen. Alex (27) had die avond samen met enkele andere deelnemers een acte de présence in café De Chicon in Roeselare. Rond 2.30 uur liet Alex aan één van de aanwezigen weten dat hij honger had, waarna ze met een groepje op zoek gingen naar een pitazaak. Omdat alle pitazaken in de streek gesloten bleken, kreeg Alex het bij de derde zaak op zijn heupen. Hij wou zelf achter het stuur van de auto kruipen en probeerde de sleutels van de man - een gemeenteraadslid in Moorslede - te ontfutselen. Toen die niet wou toegeven, werd hij door de spierbundel uit het VIJF-programma tegen de grond gewerkt en kreeg hij enkele schoppen. De jongeman kon wegkruipen naar zijn auto. In het ziekenhuis werden twee gebroken ribben vastgesteld. Alexander Maas weigerde een verklaring af te leggen bij de politie en kwam ook niet opdagen op de rechtbank. Naast de celstraf werd hij ook veroordeeld tot een effectieve geldboete van 300 euro. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.023 euro betalen. (AHK)

