Celstraf met uitstel voor handtastelijke handoplegger 02 maart 2018

00u00 0

Een 65-jarige handoplegger uit Asse is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel voor oplichting en aanranding van de eerbaarheid. Johannes D.W. 'behandelde' tientallen kwetsbare mensen in zijn kasteel in de Vlaams-Brabantse gemeente. Hiervoor gebruikte hij opmerkelijke methodes. Zo liet hij tijdens de seances boeren om de negatieve energie van de 'patiënt' weg te nemen. D.W. had zo gemerkt dat enkele vrouwen met 'genitale blokkages' kampten. De oplossing? Een ver doorgedreven handoplegging bij hun schaamstreek en borsten. Zelf was hij zich van geen kwaad bewust, maar de rechter zag dat anders. "Zijn geloof dat hij mensen met zijn krachten kan helpen, kan hem niet verweten worden. Dat hij psychische druk uitoefende door te dreigen dat hen allerlei onheil boven het hoofd hing als ze hem niet betaalden, vormt wel een misdrijf." (WHW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN