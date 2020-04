Exclusief voor abonnees Celstraf en 6,5 miljoen euro boete voor wijnhandelaar die accijnzen ontdook 07 april 2020

Een bekende wijnhandelaar uit Zonhoven is veroordeeld tot een miljoenenboete voor het ontduiken van accijnzen op wijnen die hij importeerde vanuit Italië. Tussen april 2014 en november 2017 zou hij honderdduizenden liters wijn niet hebben aangegeven. De 63-jarige T.E. had een wijnhandel en bouwde een netwerk op waartoe onder anderen Guy Verhofstadt, Andrea Bocelli en Johan Museeuw behoorden. Nadat de fraude aan het licht kwam, deed hij de boeken dicht. De wijnhandel is intussen failliet verklaard en de stock ging onder de hamer. Gisteren werd de zestiger bij verstek veroordeeld tot 7 maanden cel en een boete van ruim 2 miljoen euro in eigen naam. Zijn vennootschap kreeg een boete opgelegd van bijna 4,5 miljoen euro. Daarbovenop moet hij bijna een half miljoen euro betalen aan de dienst Douane en Accijnzen. (BVDH/IBO)

