Celstraf dreigt voor moeder van twee Syriëstrijders 14 augustus 2018

Het federaal parket heeft een vrouw van 59 uit Vilvoorde in verdenking laten stellen voor het financieren van de Islamitische Staat. Het gaat om de moeder van de Syriëstrijders Zacharia en Ismaïl Iddoub. Die eerste was een kompaan van terroristenkopstuk Abdelhamid Abaaoud en zou vorig jaar op 26-jarige leeftijd door een luchtaanval zijn gedood. Zijn 21-jarige broer, die nog minderjarig was toen hij vertrok in 2013, heet nog steeds in leven te zijn. Moeder Ghita B. was indertijd één van de eersten die maatregelen vroeg om het massale vertrek van Syriëstrijders tegen te gaan. Er wordt haar nu aangewreven dat ze duizenden euro's versluisde naar het oorlogsgebied. Die waren voor haar kinderen bedoeld, maar wettelijk kunnen die betalingen als steun aan een terreurgroep worden beschouwd. Of het werkelijk tot een proces komt, waarop ze vijf jaar cel zou riskeren, staat echter nog niet vast. (GVV)

