Cellulitis? Crème helpt niet 31 maart 2018

Ongeveer 85 procent van de vrouwen ouder dan 20 heeft cellulitis. Velen zoeken hun heil in crèmes om opnieuw strakkere billen te krijgen, maar volgens onderzoek van Test-Aankoop werken die niet. De consumentenorganisatie liet 200 vrouwen 28 dagen lang zes zalfjes smeren. In een labo werd de bloed- en lymfecirculatie geanalyseerd en de dij-omtrek van elke vrouw gemeten. Een expert ging ook na in hoeverre de crème invloed had op de diepte van de bobbeltjes, de verslapping van de huid en de verandering van het huidoppervlak. Uiteindelijk scoorde geen enkel getest product hoger dan 40 op 100. Bij geen van de zes crèmes was er sprake van vetafbraak.

