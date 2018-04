Céline Van Gestel: "Als rookie was ik altijd tweede" 17 april 2018

"Deze trofee is voor mij echt wel een verrassing", reageert Céline Van Gestel (20). "Vooral omdat ik een volleybalster ben die meestal voor rust en stabiliteit in het team moet zorgen. Als rookie was ik altijd tweede." De aanvalster speelt nu al zes jaar bij de Beverense club. "Ik ben nog maar 20 en toch hoor ik bij de meer ervaren speelsters in onze ploeg. Misschien heb ik deze verkiezing te danken aan het feit dat ik nu meer mijn verantwoordelijkheid neem en het team tracht te helpen. Natuurlijk vind ik deze verkiezing leuk, maar het blijft een teamsport. Het is dankzij het project van Asterix Avo dat ik zo ver geraakt ben", besluit Van Gestel. (WVM)

