Céline Dion moet shows afzeggen voor ooroperatie 23 maart 2018

00u00 0

Alle shows die Céline Dion nog in maart en april zou geven in Caesars Palace Las Vegas zijn afgezegd. De zangeres kampt al meer dan een jaar met een oorontsteking, waardoor ze zichzelf niet kan horen tijdens het zingen. "En dat maakt het uitvoeren van haar beroep min of meer onmogelijk", meldt haar woordvoerder op Facebook.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN