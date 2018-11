Ceferin blijft UEFA-voorzitter 09 november 2018

Aleksander Ceferin is de enige kandidaat bij de komende voorzittersverkiezing van de Europese voetbalbond UEFA. De 51-jarige Sloveen volgde twee jaar geleden de Fransman Michel Platini op. Ceferin liet in augustus al weten dat hij graag door wil als preses van de UEFA. Tot gisteren hadden tegenkandidaten de tijd zich te melden, maar niemand wil het op 7 februari bij het verkiezingscongres in Rome opnemen tegen Ceferin. (RN)