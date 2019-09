Exclusief voor abonnees Cédric Mitu en Aalst verliezen kostbare punten na zwakke start 24 september 2019

Eendracht Aalst verloor dit seizoen nog geen enkele officiële wedstrijd, maar de competitiestart is tot dusver niet geslaagd. De ongelooflijk zwakke start op Wijgmaal en tegen FC Duffel kostten de Ajuinen vier punten en een plaats in de kop van de klassering.

Tweede amateurklasse b

Als er telkens moet achtervolgd worden en een achterstand van twee of drie goals moet goed gemaakt worden, dan is het logisch dat dit tot puntenverlies leidt. De goed ingevallen Cédric Mitu was dan ook allerminst tevreden over het resultaat. "Enerzijds is het knap dat we een 0-3-achterstand ophalen, anderzijds mag het ons geen tweemaal achtereen overkomen dat we vroeg in de wedstrijd op achterstand komen. We mogen met dit resultaat zeker niet tevreden zijn. We leden tot dusver al veel te veel puntenverlies door domme fouten en een slecht begin van de wedstrijd. Dat moet er absoluut uit."

De drie tegengoals waren al na een uur weggewerkt, maar een vierde winnende treffer bleef uit. Mitu kwam daar nochtans dicht bij. "We zetten alles op alles en maakten het de bezoekende defensie moeilijk met druk naar voor. Dat leverde wel wat mogelijkheden op, waarvan één grote voor mij. Ik had die moeten afmaken, maar de doelman kon mijn schot in extremis uit het doel slaan. Heel vreemd dat de scheidsrechter dat niet zag en ons geen hoekschop toekende."

Mitu verloor zijn plaats na een zwakke prestatie op Wijgmaal en vecht nu terug om zijn stek in de ploeg te bemachtigen. "Er waren op Wijgmaal nochtans wel meerdere spelers die niet goed waren, maar ik moet de beslissing van de trainer respecteren. Het enige wat ik kan doen, is hard werken op training en zo sterk mogelijk invallen. Ik denk dat ik het niet slecht gedaan heb, want ik kon met mijn snelheid voor meer diepgang zorgen. Ik gaf ook de assist voor het derde doelpunt. Natuurlijk hoop ik tegen AA Gent aan de aftrap te komen. Ik maakte al twee leuke bekeraffiches tegen de eersteklassers Racing Genk en Charleroi mee en dat was telkens een leuke ervaring. Het voordeel is dat er minder druk op de ketel is dan in competitieverband. Niets moet en alles mag. En waarom zouden we niet voor een heuse bekerstunt kunnen zorgen?" (VLJA)