Ceci n'est pas een worstenbroodje 09 juli 2018

00u00 0

Zeg niet zomaar worstenbroodje, maar 'Würstenbröt' tegen de nieuwe creatie van Jeroen Meus. De kok lanceerde op Rock Werchter in primeur een nieuwigheid in zijn imperium. Een 'haute dog' in een krokant jasje van bladerdeeg, afgewerkt met een pikant sausje en als finishing touch: gepofte rijst met paprikasmaak. Wij hebben het geproefd en meer dan goedgekeurd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN