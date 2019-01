CdH wil nieuwe belasting voor Google en Facebook 23 januari 2019

Federaal parlementslid Vanessa Matz (cdH) heeft een wetsvoorstel ingediend dat Google, Amazon, Facebook, Apple en hun Chinese tegenhangers een taks van 3% wil opleggen. "Dat voorstel kwam in december al op de Raad van de Europese ministers van Financiën, maar toen waren drie landen tegen uit schrik voor Amerikaanse tegenmaatregelen", aldus Matz. "Verschillende landen hebben daarom een nationaal initiatief genomen." Maar valt er dan wat te belasten in ons land? Matz wil zich niet richten op de winsten van de bedrijven. "Die zijn inderdaad makkelijk te delokaliseren, maar de zakencijfers niet." Concreet wil ze de bedrijven belasten op de inkomsten van hun online advertenties en de verkoop van de door hen verzamelde gebruikersgegegevens. Volgens Matz heeft ze voldoende steun om deze maatregel gestemd te krijgen in het parlement.

HLN