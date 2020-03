Exclusief voor abonnees CdH en DéFI willen mee in de regering 13 maart 2020

00u00 0

CdH en DéFI pleiten voor een regenboogcoalitie - groenen, liberalen en socialisten - aangevuld met één van hun partijen. "De situatie is buitengewoon ernstig en vraagt snelle oplossingen. Een economische crisis, dramatische financiële vooruitzichten, een pandemie, een mogelijke migratiecrisis: in de recente geschiedenis heeft ons land nooit met zo'n verzwakte regering het hoofd moeten bieden aan zulke uitdagingen. We kunnen niet langer wachten", zeggen de twee voorzitters Maxime Prévot (cdH) en François De Smet (DéFI). CdH heeft vijf zitjes in de Kamer en DéFI beschikt over twee zetels. Het grootste struikelblok voor een dergelijke piste is het feit dat zo'n regering een duidelijke minderheid heeft in Vlaanderen. Meer nog, het sluit de drie grootste partijen aan Vlaamse kant - N-VA, Vlaams Belang en CD&V - uit. De kandidaat-voorzitters voor Open Vld hebben al gezegd dat ze niet in de Vivaldi-coalitie stappen zonder CD&V. En als CD&V toch zou meestappen in Vivaldi, zijn cdH en DéFI meteen overbodig. (FME)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over CdH

politiek

CD&V