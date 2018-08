CD&V wil lijst met frauduleuze webshops 20 augustus 2018

00u00 0

CD&V-Kamerlid Leen Dierick wil dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie malafide webshops vermeldt op zijn website. Ze heeft daarover een resolutie ingediend in de Kamer. "In 2016 heeft de Economische Inspectie 5.170 meldingen ontvangen over elektronische handel, terwijl zij in 2017 maar liefst 11.237 meldingen heeft gekregen. In 2016 betrof de meest voorkomende klacht het niet leveren of verlenen van producten en diensten. In 2017 ging het vooral om frauduleuze praktijken. Deze tendens geldt ook voor frauduleuze webshops die namaak verkopen. Terwijl er in 2014 nog 49 meldingen waren omtrent namaak binnen de elektronische handel, steeg het aantal klachten in 2017 naar 1.286", zegt Dierick. De CD&V-politica pleit ook voor één Europees label voor betrouwbare webshops, die na de toekenning ervan ook permanent zullen worden gescreend.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN