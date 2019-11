Exclusief voor abonnees CD&V weert pottenkijkers op debat: "Niet elk lid wil op tv komen" 06 november 2019

00u00 0

Geen pottenkijkers bij CD&V: het allereerste voorzittersdebat, gisteravond in Antwerpen, was er één achter gesloten deuren. "Op vraag van onze leden", klinkt het bij de top. "Niet elk lid heeft zin om nadien met zijn vraag in de krant of op tv te verschijnen." Door de pers - die volgens sommige CD&V'ers te veel aandacht heeft voor de voorzittersverkiezing - buiten te houden, wilde de partij ook een 'zo eerlijk mogelijk speelveld' creëren voor alle kandidaten, klinkt het. Lees: vermijden dat de ene meer media-aandacht krijgt dan de andere. Niet alle kandidaten waren daar even blij mee, ook al omdat al hun uitspraken - met honderden leden in de zaal - hoe dan ook snel hun weg naar buiten zouden vinden. Uiteindelijk stemden ze in. "Er speelt wat zenuwachtigheid mee: één verkeerde uitspraak kan je een paar honderd stemmen kosten, en een ticket voor de tweede ronde kan op een paar stemmen aankomen", geeft een kandidaat toe.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu