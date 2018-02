CD&V vraagt vaderschapsverlof voor zelfstandigen 26 februari 2018

CD&V wil dat ook zelfstandigen tien dagen betaald vaderschapsverlof kunnen opnemen, net zoals werknemers. Kamerlid Griet Smaers (CD&V) werkte een wetsvoorstel uit waarbij zelfstandigen of mee-ouders tien dagen geboorteverlof kunnen opnemen, binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling van hun partner. Ze krijgen daarvoor een uitkering die even hoog ligt als de moederschapsuitkering bij moederschapsrust, oftewel 79 euro per dag. Wie zijn zaak niet zolang kan sluiten, kan ervoor kiezen om 15 gratis dienstencheques aan te vragen. Ook zelfstandige moeders hebben sinds kort recht op 105 dienstencheques.