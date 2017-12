CD&V tilt zwaar aan 'leugentje' Francken 00u00 1

De Soedan-storm rond Theo Francken (N-VA) trekt maar niet op. Nadat de staatssecretaris zijn excuses had aangeboden voor zijn tirade tegen de premier, moest hij het gisteren opnieuw komen uitleggen in de Kamer omdat hij donderdag op VTM Nieuws niet de waarheid had verteld. Francken herhaalde toen voor de camera's dat er tot eind januari géén repatriëringen gepland waren, terwijl hij al op woensdag ontdekt had dat er wel nog één op de agenda stond. Hij annuleerde die, maar "hield zijn communicatielijn aan om geen aanzuigeffect te geven". "Leugens", volgens de oppositie, die vindt dat Francken een groot probleem heeft. Dat liet ook CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri verstaan. "Francken heeft info achtergehouden, waardoor de premier de Kamer niet correct geïnformeerd heeft. Dit moet opnieuw uitgeklaard worden." (DDW)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee