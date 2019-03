CD&V stelt voor wat De Block al beslist heeft 18 maart 2019

00u00 0

Oordruppels toedienen, koorts nemen of drukverbanden leggen: een zorgkundige, bijvoorbeeld in een rusthuis, mag het strikt genomen niet. CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om dat wel toe te laten. Maar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageert laconiek: "Ik heb dit al beslist. Maandag verschijnt mijn Koninklijk Besluit daarover in het Staatsblad en is het dus van toepassing. CD&V wéét dit, dus vind ik dit niet erg collegiaal. Ik was hier al een tijd mee bezig, ik heb een aantal weken geleden nog in de commissie gezegd dat we dat gingen doen en we hebben het gedaan, voilà." (ARA)