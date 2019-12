Exclusief voor abonnees CD&V pleit voor verplicht aanvullend pensioen 26 december 2019

Iedereen moet na een volledige loopbaan voortaan een pensioen van minimaal 1.500 euro krijgen. Om dat waar te maken, moet volgens CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri het aanvullend pensioen, of de zogenaamde tweede pijler, verplicht worden. "Naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk willen we dat werkgevers in België verplicht worden om hun werknemers in te schrijven in een aanvullend pensioenplan. Zo geraken we aan het voor iedereen terechte pensioen van minstens 1.500 euro. Vandaag zijn er ook nog veel verschillen tussen de pensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Wij vinden dat die op termijn naar elkaar moeten toegroeien."