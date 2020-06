Exclusief voor abonnees CD&V pleit voor totaalverbod, Open Vld vindt dat "brug te ver" 23 juni 2020

De CD&V wil een volledig verbod op zonnebankcentra én de verkoop van zonnebanken aan particulieren. "Bruinen onder de zonnebank is erg schadelijk voor de huid en veroorzaakt een groot deel van de huidkankers. Vorig jaar bleek slechts 12% van de gecontroleerde uitbaters in orde te zijn", stellen Kamerleden Leen Dierick en Els Van Hoof. Dan maar meteen alle 700 zonnebankcentra sluiten, vindt alvast Open Vld "een brug te ver". "Mensen moeten zich wel bewust zijn van de gevaren", zegt het liberale parlementslid Marianne Verhaert, maar zij is vooral voorstander van meer controles.