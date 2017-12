CD&V opnieuw hard voor Francken 00u00 0

Hebben Theo Francken (N-VA) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een rapport van het vluchtelingencommissariaat (CGVS) in de wind geslagen bij het terugsturen van Soedanese migranten? Daarover stak gisteren een nieuwe storm op, waarbij de hele oppositie het functioneren van Francken in vraag stelt. In het rapport stelt het CGVS dat de kans op de schending van mensenrechten in delen van Soedan zo groot is, dat mensen uit die regio's direct bescherming zouden krijgen, mochten ze asiel aanvragen. Volgens de oppositie bewijst dit dat Francken wist in welk gevaar hij sommige Soedanezen stortte, volgens het kabinet-Francken toont dit net dat Soedanezen beter asiel aanvragen. Maar volgens experts én CD&V moet er altijd een toetsing aan het artikel 3 van het Verdrag van de Mensenrechten gebeuren wanneer er iemand wordt teruggestuurd. "Francken weet dat ook. Waarom komt hij hier nu op terug?", aldus Nahima Lanjri. Volgens Freddy Roosemont van DVZ gebeurt die toetsing wel degelijk, zij het beperkter dan voor wie asiel aanvraagt. (DDW/ARA)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee