CD&V na heisa over Vanackere: “Open Vld wil hiermee Van Cauter een duwtje geven” Astrid Roelandt

06 november 2018

00u00 2 De Krant Steven Vanackere kan op beide oren slapen: zijn CD&V blijft hem steunen als nieuwe directeur bij de Nationale Bank. Ook de andere partijen beseffen dat er weinig aan te doen valt. Net daarom ziet men bij CD&V nog ook andere motieven voor de "spelletjes van Open Vld". "Ze misbruiken het feminisme om Carina Van Cauter toch maar provinciegouverneur te maken."

Als één man schaart CD&V zich achter Steven Vanackere voor de directiefunctie bij de Nationale Bank. "Niemand is geschikter dan hij", klonk het eensgezind na het partijbestuur. Zijn kandidatuur kwam vorige week onder vuur te liggen - zelfs bij de vrouwen van zijn eigen partij - omdat er daarmee geen enkele vrouw meer in het directiecomité van de Nationale Bank zou zetelen. "Maar wij moeten toch niet in ons eentje oplossen wat andere partijen al die jaren nagelaten hebben?", klinkt het bij CD&V.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN