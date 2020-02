Exclusief voor abonnees CD&V legt fiscale voordelen voor gezinnen op onderhandelingstafel 11 februari 2020

CD&V gooit zich in de strijd voor betere fiscale voordelen voor gezinnen. En dat doet de partij niet enkel via wetsvoorstellen in het parlement, maar ook rond de federale onderhandelingstafel. Dat zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï. Concreet willen de christendemocraten de belastingaftrek voor de kosten van kinderopvang verhogen - dat zou gezinnen gemiddeld 400 euro per jaar opleveren. Voor gezinnen met lage inkomens wil CD&V het 'belastingkrediet' voor kinderen ten laste verhogen van maximaal 460 euro per kind naar 1.000 euro. Daarnaast wil CD&V de belastingvrije som voor kinderen met een beperking optrekken. Alleen het kostenplaatje roept vragen op: in 2024 zou dat oplopen tot 229 miljoen euro per jaar. "Maar met de hoge aftrek voor kinderopvang help je mensen richting arbeidsmarkt. En met het belastingkrediet help je kinderen in armoede. Dus dat is goed besteed geld."

