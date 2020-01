Exclusief voor abonnees CD&V laat N-VA niet los 22 januari 2020

Servais Verherstraeten, CD&V-fractieleider in de Kamer, blijft hameren op een regering met een meerderheid in beide landsdelen. Mét N-VA en PS, dus. Dat zei hij op Radio 1. De christendemocraten gaan dus niet in op de oproep van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) aan CD&V om N-VA te laten vallen. Di Rupo zei maandag dat CD&V moet "kiezen tussen het land bijeenhouden of verscheuren", omdat N-VA er volgens hem alles aan deed om de onderhandelingen te blokkeren. Maar Verherstraeten is niet onder de indruk. "Di Rupo kent de CD&V zeer goed, en weet dat wij tegen de splitsing van het land zijn. Wij zijn voor een sterk Vlaanderen, maar ook voor een sterk België, en staatshervormingen moeten er zijn om de mensen een zo efficiënt mogelijk beleid te geven." De PS zou de bezwaren tegen Bart De Wever als informateur wél hebben laten varen. Maar Verherstraeten vindt het te vroeg om de N-VA-voorzitter het veld in te sturen.

