Exclusief voor abonnees CD&V: "Laat internetgiganten eerlijke bijdrage betalen" 22 mei 2020

00u00 0

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil dat de internetgiganten in ons land een correcte fiscale bijdrage leveren. Vandaag betalen ze nauwelijks of geen belastingen op Belgische inkomsten, omdat ze hier geen fysieke kantoren hebben. Lokale ondernemingen die wel belastingen betalen, kunnen zo moeilijk opboksen tegen de e-commercegiganten. "Dit is een vorm van oneerlijke concurrentie die rechtgezet moet worden", zegt Coens. De CD&V-voorzitter benadrukt dat hij niet voor meer, maar voor rechtvaardiger belastingen pleit. Hij wil het probleem aanpakken op alle niveaus. "België kan perfect een kader maken én Europees blijven aandringen op een oplossing."