Exclusief voor abonnees CD&V kiest voor Koning Fiets 13 april 2019

00u00 0

CD&V wil tijdens de volgende legislatuur werk maken van 3.500 km nieuwe fietsinfrastructuur. De partij blijft voorstander van slim rekeningrijden, op voorwaarde dat er voldoende goede alternatieven zijn voor de wagen. Het investeringsplan van CD&V moet daarvoor zorgen. CD&V kiest daarbij "voluit voor Koning Fiets". Over vijf jaar moet 20% van het woon-werkverkeer en 40% van het woon-schoolverkeer met de fiets gebeuren. Daarvoor is meer en betere fietsinfrastructuur nodig. CD&V wil het budget hiervoor - nu 100 miljoen euro per jaar - meteen verdubbelen en op termijn optrekken tot 300 miljoen. De partij wil ook de procedures rond vergunningen en onteigeningen vlotter maken, zodat fietspaden sneller gerealiseerd kunnen worden.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen