CD&V-kandidaten willen Brugse vlag zien wapperen 28 juni 2018

Niet alleen de Belgische, maar ook de Brugse vlag mag in de toekomst wat vaker bovengehaald worden. Dat vinden ze althans bij CD&V, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De 47 kandidaten van de partij gaven gisteravond het goeie voorbeeld. "We zijn fier op Brugge en dat willen we tonen", zegt lijsttrekker Dirk De fauw. "Als de Belgen op het WK spelen, tooien we ons ook in de driekleur en halen we de vlaggen boven. Welnu, Bruggelingen zijn van oudsher fier op hun stad en mogen dat wat vaker tonen. Daarom hebben we met de partij een hele voorraad Brugse vlaggen laten drukken in groot formaat. Die kunnen Bruggelingen aankopen tegen de inkoopprijs van 12 euro, verzending inbegrepen. Als partij verdienen we daar uiteraard geen cent aan."

