Exclusief voor abonnees CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi wil zichzelf opvolgen 29 augustus 2019

Sammy Mahdi (30) stelt zich kandidaat voor een tweede termijn als voorzitter van Jong CD&V. Mahdi kwam de afgelopen jaren geregeld in de media en spaarde zijn kritiek op de moederpartij niet. In 2017 namen hij en zijn hond deel aan 'De Slimste Mens'. Bij de verkiezingen van 26 mei stond hij op de eerste opvolgersplaats voor de Kamer in Vlaams-Brabant. Als Koen Geens opnieuw minister wordt, zit hij dus in het parlement. Voorlopig is Mahdi de enige kandidaat om zichzelf op te volgen als jongerenvoorzitter, een voltijdse functie bij CD&V. Tegenkandidaten kunnen zich nog melden tot en met morgen. Mahdi wordt trouwens ook gesuggereerd als voorzitter voor de héle partij, maar daar wil hij voorlopig nog niets over kwijt. (ARA)

