CD&V is tegen: "Werkgroepen zonder parlement? Slecht plan" 04 maart 2020

CD&V is niet tevreden met het plan van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om een werkgroep op te richten met leerkrachten en experten. "Overleggen met het veld is een belangrijke vraag van CD&V, maar werkgroepen samenstellen over parlementaire discussies zonder overleg met het parlement is not done", reageert Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V). De partij vindt het niet kunnen dat de parlementsleden die beslissing in de pers moesten lezen en zal het onderwerp aanhalen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

