Exclusief voor abonnees CD&V denkt eraan om Wouter Beke twéé opvolgers te geven 12 september 2019

00u00 0

Niet één, maar twee opvolgers van Wouter Beke: CD&V denkt aan een duobaan voor het voorzitterschap. De denkpiste is dat een jongere voorzitter - genre Vincent Van Peteghem - lanceren gemakkelijker zal gaan als die geruggensteund wordt door een zwaargewicht à la Hilde Crevits. Zij blijft voor de partij de meest gewenste voorzitter, maar zelf wil ze liefst Vlaams minister blijven. Of de dubbele voorzitter slechts een denkpiste is of een werkelijk plan, zal vandaag duidelijk worden. Op de CD&V-fractiedagen, toepasselijk in een omgebouwd klooster in Leuven, stellen de 'twaalf apostelen' - een groep (relatief) jonge Kamerleden - hun analyse van de verkiezingsnederlaag voor. Ook buigen ze zich over de vraag of de partij haar historische verwevenheid met de christelijke zuil moet herzien én of CD&V een meer linkse of rechtse koers moet varen. (SSL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis