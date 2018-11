CD&V blijft partij van de burgemeesters Dieter Dujardin

15 november 2018

05u23 0 De Krant Een maand na de gemeenteraadsverkiezingen is duidelijk dat N-VA en Open Vld er het meeste sjerpen bij krijgen, maar dat CD&V de onbedreigde partij van de burgemeesters blijft. In 4 op de 10 gemeenten zwaait vanaf 2019 opnieuw een CD&V'er de plak.

Nog 15 gemeenten wachten op een nieuwe coalitie, met als uitschieters Antwerpen, Gent, Oostende, Aalst en Ninove. Omdat het in die steden nog wel even kan duren, maakten VTM Nieuws en 'Het Laatste Nieuws' al een stand van zaken. N-VA heeft momenteel 55 burgemeesterssjerpen op zak - 8 meer dan in 2012 - en daar moeten die van onder andere Bart De Wever en Christophe D'Haese nog bijkomen. N-VA is de partij die zo het meeste burgemeesters erbij krijgt, maar een echt succes was 14 oktober niet. De gele golf is beperkt gebleven tot de Vlaamse ruit. Belangrijk wel: het aantal centrumsteden met een N-VA-burgemeester stijgt van 3 naar 5.

Open Vld mag tevreden zijn. De partij heeft op dit moment al 75 sjerpen en daar komen nog die van Bart Tommelein en mogelijk Mathias De Clercq bij. Met een globaal lagere score dan N-VA, levert Open Vld meer burgemeesters. In de centrumsteden hebben de liberalen uitzicht op 10 bestuursdeelnames.

Fusies raken CD&V

CD&V verliest de meeste burgemeesters, maar dat komt ten dele door de fusies. Vanaf 1 januari daalt het aantal gemeenten van 308 naar 300 en in de 15 betrokken gemeenten is de burgemeester telkens een CD&V'er. Mogelijk komen er de komende weken ook nog 3 sjerpen bij. Daarmee is het lokale marktleiderschap van CD&V niet in gevaar gekomen. In 4 op de 10 gemeenten blijft een CD&V'er de plak zwaaien. Het marktleiderschap is wel steeds meer gebouwd op de kleinere gemeenten.

De pandoering die sp.a kreeg, tekent zich ook in de coalitievorming af. Vooral het verlies van de sjerp in steden als Gent, Oostende en Brugge is pijnlijk.

Groen slaagt er niet in om haar overwinning om te zetten in sjerpenwinst. Na het verlies van Kruibeke, houdt de partij nog maar 1 burgemeester over, in Zwijndrecht. Vandaar dus dat Groen alles op alles zet om Gent binnen te halen voor Filip Watteeuw. (DDW/VTM)