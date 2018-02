CD&V: "Stop fiscale discriminatie bij aanvullend pensioen" 15 februari 2018

00u00 0

Wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft en voor zijn 65ste met pensioen gaat, moet dezelfde fiscale behandeling krijgen voor zijn aanvullend pensioen als iemand die met pensioen gaat wanneer hij 65 is. Dat vindt CD&V-Kamerlid Sonja Becq, die een wetsvoorstel in die zin klaar heeft. De belastingvoet voor het aanvullend pensioen bedraagt 10% wanneer de gepensioneerde in kwestie de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt. "Maar er zijn ook heel wat mensen die voor het bereiken van die leeftijd al met pensioen kunnen omdat ze een volledige loopbaan van 45 jaar gewerkt hebben. Door een hiaat in de wet worden zij afgestraft en aan meer dan 10% belast op het uitgekeerde kapitaal", zegt Becq.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN