CD&V: "Geef ouders verlof voor kinderen tot 18 jaar" Redactie

05 februari 2018

00u00 0 De Krant Amper 16% van de mensen die de afgelopen vijf jaar tijdskrediet opnam, kiest voor het maximum van 51 maanden. Daarom wil CD&V de mogelijkheden uitbreiden. Kunnen ouders binnenkort vrijaf krijgen voor kinderen tot 18 jaar?

Van de ruim 73.000 personen die de voorbije vijf jaar dat soort tijdskrediet opnamen, namen er slechts een kleine 12.000 (of 16%) het maximale aantal maanden op, zo blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer opvroeg. Van de 51 maanden verlof waar iemand in totaal recht op heeft, blijven er gemiddeld nog zo'n 21 over. Voor de duidelijkheid: het maakt niet uit of die maanden voltijds of deeltijds opgenomen worden.

Vercamer heeft nu een wetsvoorstel klaar om de maximumleeftijd om voor de kinderen te zorgen op te trekken tot 18 jaar. Nu ligt die op 8 jaar. "De zorgen om kinderen stoppen niet vanaf die leeftijd. Bovendien is net bij die ouders, dertigers en veertigers, het risico op burn-out het grootst." Het is ook veruit de meest populaire vorm van tijdskrediet: meer dan 62.000 van de mensen die tijdskrediet opnemen, doet dat om voor de kinderen te zorgen. Opgelet: het gaat hier niet om ouderschapsverlof. Daar ligt de limiet op 4 maanden per kind, moet je het verlof opnemen voor het kind 12 is en zijn de uitkeringen hoger. Wanneer iemand zijn ouderschapsverlof achter de rug heeft, kan hij nadien nog 'tijdskrediet met zorgmotief' aanvragen.