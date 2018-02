CD&V en N-VA bikkelen over sociale woningen 12 februari 2018

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) is niet van plan de nieuwe wetgeving rond sociale woningen bij te sturen. Coalitiepartner CD&V roept daartoe op, nu blijkt dat 3.000 gezinnen door de nieuwe regels hun stulp dreigen te verliezen. Vroeger mocht een sociale huurder geen eigen woning bezitten. Sinds maart vorig jaar is ook een deel van een woning uit den boze. Dat is soms het geval bij het overlijden van een ouder. Vlaams Parlementslid Katrien Partyka (CD&V) stelt dat dat de wetgeving voor meer problemen lijkt te zorgen dan dat ze misbruik aanpakt. Homans deelt die mening niet. Het voorbeeld van iemand die een klein deeltje van de ouderlijke woning in handen krijgt door een erfenis, is iets wat wordt opgevangen, zegt ze. "Daarvoor hebben we net uitzonderingen voorzien. Een sociale huisvestingsmaatschappij doet ook steeds een billijkheidsonderzoek."

