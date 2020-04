Exclusief voor abonnees CCC in zwaar weer, Van Avermaet bereid tot loonstop 03 april 2020

00u00 0

Ook bij CCC, het team van Greg Van Avermaet, zijn bezuinigingen op til. De hoofdsponsor, schoenenfabrikant CCC, zit al een tijdje in financieel zwaar weer en de coronacrisis maakt het er alleen maar erger op. Er moet fors worden bespaard. "En dat zal niet met het knipmes, maar met de botte bijl zijn", zegt Dariusz Milek, CEO van het grootste Poolse retailbedrijf. "De beslissingen die we de komende weken gaan nemen zullen pijnlijk zijn, maar in deze situatie absoluut noodzakelijk. We vechten nu voor ons bedrijf. Het zou immoreel zijn om de personeelskosten te verlagen en tegelijk de wielersponsoring te handhaven", klinkt het. Van Avermaet is zich bewust van de moeilijke situatie bij CCC. "Er wordt nog volop overlegd, maar we staan open voor een loonstop", klinkt het. "Niet meer dan normaal, in deze tijden. Ik beoefen mijn job niet voor 100% omdat ik niet kan koersen. We moeten ons loyaal tonen tegenover onze sponsors en hen steunen in deze crisistijden. Hopelijk komen we hier samen sterker uit. Het belangrijkste voor mij is dat ze na de pandemie verder kunnen blijven sponsoren."(JDK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen