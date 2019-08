Exclusief voor abonnees CBD-shop Ian Thomas gesloten: "Wou net tonen dat dit géén cannabis is" 29 augustus 2019

00u00 0

De Antwerpse politie heeft de tijdelijke CBD-shop Gano gesloten. De pop-upwinkel werd dinsdagavond geopend, onder meer door zanger en acteur Ian Thomas. Bedoeling was om er tot zondag producten te verkopen op basis van cannabidiol. Dat is een steeds populairdere stof die voorkomt in de cannabisplant, maar niet als een verdovend middel geldt. De politie liet de winkel sluiten omdat hij niet in orde was met de vestigingswetgeving. "CBD heeft een helende werking en doet zoveel goeds met je lichaam. Daarom wil ik de mensen ermee laten kennismaken", aldus Ian Thomas. "Maar in België geloven ze nog niet in de werking. Het wordt nog door te veel mensen als drugs bekeken. En voilà, nu staat de politie hier al, ongelofelijk."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis