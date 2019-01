Cazorla bezorgt Real puntenverlies 04 januari 2019

Real en Thibaut Courtois zijn 2019 in mineur gestart. Op bezoek bij Villarreal kwam de Koninklijke niet verder dan 2-2. De 34-jarige Santi Cazorla trok alle aandacht naar zich toe. Eind 2016 liep de Spanjaard bij Arsenal een carrièrebedreigende achillespeesblessure op. Elf operaties zouden volgen. Maar gisteren scoorde de herrezen Cazorla zijn eerste twee competitiegoals voor Villarreal. Na amper vier minuten vloerde hij Courtois, die één minuut eerder al moest redden met de voet, met een uitstekende plaatsbal. Benzema en Varane keerden de situatie in een kwartiertje om. Alleen mocht Cazorla in het slot de gelijkmaker helemaal vrij binnenkoppen aan de tweede paal. Nog dit: Courtois is nog niet verlost van concurrent Keylor Navas. De Costa Ricaan heeft zijn contract verlengd tot 2021. Daardoor lijkt een wintertransfer definitief van de baan. (VDVJ)

